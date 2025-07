Stroppa: “L’obiettivo del Venezia è chiaro, daremo il massimo”

12/07/2025 | 18:07:15

Il nuovo tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato ai canali ufficiali del club: “C’è una forte voglia di essere protagonisti e dominanti in campo. Entrando un po’ più nel dettaglio tecnico, è chiaro che ciò che può permetterci di raggiungere questi obiettivi sono, innanzitutto, i giocatori di qualità – e qui, senza dubbio, ce ne sono. L’obiettivo è chiaro a tutti, e la mentalità vincente sarà il filo conduttore di tutto il nostro lavoro. Non c’è nulla di garantito nel calcio, se non l’impegno quotidiano e il sudore versato sul campo. Siamo all’inizio di un percorso che non so dire quanto sarà semplice o quanto tempo richiederà, ma ciò che è certo è la determinazione a dare il massimo, sia in termini di impegno che di trasmissione dei nostri valori alla squadra”.

FOTO: Sito Venezia