Stroppa: “Il Crotone si è ambientato alla Serie A. La squadra sta crescendo”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Sampdoria. Questi i passaggi salienti: “È da un po’ di giornate, al di là dei risultati che sono arrivati nelle ultime due partite, che la squadra ha dimostrato di essersi ambientata al campionato. In alcune occasioni siamo stati costretti al sacrificio di una fase difensivo più accorta, di sicuro c’è di positivo che stiamo ottenendo i risultati e nell’ultima gara non abbiamo subito gol. Cose dalle quali ripartire. Turnover? Vediamo, dobbiamo fare la conta quando ci sono partite ravvicinate, vediamo chi mi garantisce qualità mentali e fisiche. Ma devo dire che la squadra sta crescendo nella sua totalità, e mi da la possibilità di scegliere in maniera più ampia”.

Foto: Crotone Tv