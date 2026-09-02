Stroppa: “Ho avuto buone risposte questa sera. Peccato non averla chiusa”

02/09/2026 | 21:56:30

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha analizzato la sconfitta contro l‘Udinese in Coppa Italia.

Le sue parole: “Per il mercato ha già parlato Antonelli e siamo assolutamente in sintonia. Abbiamo sicuramente concesso qualcosa ma abbiamo sbloccato la gara e il rammarico è il non averla chiusa”.

La gara dei giocatori schierati: “Finché abbiamo retto fisicamente abbiamo fatto una bella partita. Ho delle risposte in più questa sera”.

Ale Gomes? “Gli ho chiesto cose semplici e le ha fatte bene, ha terminato coi crampi come tanti altri ragazzi”.

Secondo lei siete stati più bravi voi a mettere in difficoltà l’Udinese all’inizio o sono stati più i demeriti dei bianconeri? “Io le posso dire che, al contrario, nel secondo tempo ha fatto di più l’Udinese e meno noi. Quindi è normale che chi ha più padronanza in campo prende le redini del gioco e nel primo tempo siamo stati bravi. Quindi il secondo tempo è andato a controbilaciare quello del primo tempo”.

Foto: sito Venezia