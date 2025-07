Stroppa: “Felice del lavoro che stiamo svolgendo. Il gruppo è partito con la giusta mentalità”

27/07/2025 | 23:59:24

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato ai canali ufficiali del club lagunare dopo l’amichevole contro la Torres.

Queste le dichiarazioni: “Oggi ho visto una squadra molto stanca e carica del lavoro che abbiamo fatto nell’ultima settimana. L’importante è che per il momento nessuno si è fatto male a parte alcuni normali acciacchi dovuti alla preparazione. In campo per le occasioni che riusciamo a creare potremmo fare molto meglio; sono davvero contento dell’atteggiamento da parte di tutti i ragazzi, sapere di poter attingere da più risorse è sempre una cosa positiva per un allenatore. Il gruppo è partito con la mentalità giusta”.

Foto: sito Venezia