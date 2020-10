Stroppa: “È un peccato. Ottima prestazione, ma dobbiamo concretizzare di più”

Terza sconfitta consecutiva per il Crotone di Giovanni Stroppa, fermo a quota zero punti in campionato. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-1 subito contro il Sassuolo:

“È davvero un peccato commentare questa sconfitta, perché abbiamo fatto un’ottima prestazione, da Serie A. Il terzo e quarto gol, però, sono la fotografia di quello che non dobbiamo fare nella massima categoria. Giocare in casa del Sassuolo e cercare di imporsi con questa mentalità significa che abbiamo delle qualità. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che bisogna concretizzare le azioni, altrimenti finisce così.

Sicuramente si può migliorare, dobbiamo crescere e capire che cosa stiamo facendo in questa categoria. Mi tengo di buono le occasioni create e la qualità del gioco che siamo riusciti a esprimere. Bisogna continuare così. La sosta arriva a puntino per una squadra come la nostra”.

L’anno scorso abbiamo fatto tanti gol e anche oggi abbiamo dimostrato di poter segnare in Serie A. Bisogna ritrovare incisività e serenità. A volte gli errori sono arrivati per imprecisione, altre volte per scelte sbagliate. Giocando miglioreremo anche queste situazioni”.

Foto: Crotone tv