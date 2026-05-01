Stroppa: “È stata una grandissima cavalcata. Ai giocatori devo dire grazie, hanno dato tutto”

01/05/2026 | 18:29:05

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha commentato in conferenza stampa la promozione in Serie A del club. Queste le sue parole:

“Gli episodi dovevano andare così. Per quello che abbiamo fatto durante la stagione meritavamo questo risultato e di portare a casa il campionato. È stata una grandissima cavalcata, iniziata dal primo giorno in cui sono arrivato a Venezia. Voglio ringraziare Filippo Antonelli, che è riuscito a ricompattare l’ambiente e a dare entusiasmo a tutti, facilitando il mio lavoro in maniera incredibile. I giocatori non vedevano l’ora di essere allenati da me e hanno creduto fin da subito in questo obiettivo. Ringrazio anche i soci e tutta la società: abbiamo un centro sportivo che ci permette di lavorare al meglio. Quando si ottengono risultati così, è giusto condividere i meriti con tutti”.

Sui tifosi:

“Vedere lo stadio pieno ha fatto la differenza. Ai giocatori devo dire grazie: hanno dato tutto. Abbiamo giocato tante partite al massimo e spesso meritavamo di portare a casa il risultato”.

Sul futuro:

“Per il prossimo anno deciderà Antonelli, io sono tranquillo. Questa è la mia quinta promozione in otto anni, con una persa proprio a Venezia. Questa promozione è per noi stessi, per tutto il Venezia”.

Foto: Instagram Venezia