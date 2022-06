Stroppa: “Dal mercato mi aspetto sorprese. Obiettivi? Fare bene, vorrei iniziare subito forte”

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando

Non si va mai in ferie e la voglia di ricominciare cresce giorno dopo giorno fin dalla mattina successiva della promozione a Pisa. Ritiro il 1 luglio? Ci sta iniziare così presto, io se avessi potuto avrei iniziato anche prima ma se ci penso abbiamo finito il campionato meno di un mese fa, il 29 maggio. Ci siamo presi la giusta pausa e ora siamo carichi per ripartire”. Prepararsi per la Serie A è diverso? “Ho la stessa passione di sempre e sono focalizzato su ciò che dovremo fare. Sarà coerente e trasparente come lo sono sempre stato. Certo questo è un campionato anomalo. Sia perché si giocheranno le prime quattro giornate con il mercato aperto sia perché ci sarà una pausa molto lunga a causa del Mondiale. Il paradosso è che avremo più tempo in questa seconda rispetto a quella avuta tra una stagione e l’altra”.

Sul mercato ha aggiunto: “La proprietà ha capacità manageriali di altissimo livello e possibilità economiche profonde quindi potrebbero arrivare anche sorprese di grosso calibro. Si rischia di allenare un gruppo che a fine agosto potrebbe essere rivoluzionato. Ma in realtà questo lo avevo già affrontato l’estate scorsa. Il sogno di ogni allenatore sarebbe quello di avere tutto definito dal primo giorno di raduno, ma è impossibile”. Quindi come sarà la preparazione? “Sarà una doppia preparazione, in tutti i sensi. Anche perché bisognerà partire forte in campionato visto che si giocheranno 15 giornate di campionato, il 40% del totale. Mai come quest’anno partire bene e scegliere altrettanto bene sul mercato sarà fondamentale”.