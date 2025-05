Stroppa: “Contro lo Spezia abbiamo solo un risultato, non conta quanto fatto fino ad oggi”

31/05/2025 | 14:27:47

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro lo Spezia, valida per la finale di ritorno dei play-off di Serie B. Queste le sue parole: “Noi abbiamo le capacità per fare quel tipo di partite, poi bisogna vedere cosa succede in campo. Comunque c’è solo un risultato, al di là di cosa accadrà in partita. C’è una gara da disputare, non conta ciò che abbiamo fatto”.

FOTO: Instagram Cremonese