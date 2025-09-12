Stroppa: “C’era l’occasione di sostituire Oristanio, ma non è stato possibile”

12/09/2025 | 21:35:21

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato della decisione della società di non sostituire Oristanio dopo la trattativa che vi abbiamo raccontato: “C’era la possibilità di sostituirlo, c’era un nome e un cognome di un giocatore che non è stato possibile andare a prendere, ma per il resto Compagnon, Pietrelli, Busio, Kike Perez e anche i tre attaccanti, anche se hanno più caratteristiche come prime punte, possono giocare un pochino più dietro”.

Foto: Instagram Venezia