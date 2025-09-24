Stroppa: “Bravo Plizzari, dedichiamo la vittoria ai tifosi. Bel successo per la nostra gente”

24/09/2025 | 21:22:16

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha analizzato la vittoria contro il Verona: “Siamo stati bravi nell’essere equilibrati, a non concedere situazioni gratuite dove nelle partite scorse siamo stati protagonisti in negativo. Abbiamo avuto le occasioni con Compagnon, Casas e l’incrocio di Sagrado. Non è semplice poi segnare 5 rigori su 5. Bravo Plizzari. Mi fa piacere dedicarlo ai tifosi, erano tanti. I derby si portano a casa anche così. Era una scelta obbligata, perché la squadra si allena sempre bene. Anche chi gioca meno. L’avevo detto ieri, questa partita arrivava nel momento giusto, al di là che il Verona abbia fatto turnover come lo abbiamo fatto noi. Bei segnali anche con il rientro di Svoboda, nessun infortunio, Haps e Sverko avevano sostituzioni programmate. Sulle palle inattive potevamo fare meglio? Si poteva fare di più, siamo stati un po’ timidi da questo punto di vista e anche nell’uno contro uno. Abbiamo cercato poco l’uno contro uno. Portiamo a casa una partita che è una bella cosa per il Venezia e i suoi tifosi”.

Foto: Instagram Venezia