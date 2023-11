Stroppa: “Berlusconi era un presidente molto attento ai particolari. Un ritorno di Ibra da dirigente? Migliorerebbe l’ambiente”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato a Radio Serie A. Ecco una parte delle sue parole su Berlusconi e sul ritorno di Ibrahimovic al Milan:

Su Berlusconi:

“Era un presidente attento ai particolari, aveva una sensibilità nel rapportarsi con ogni persona all’interno della società. Non solo con calciatori e dirigenti, ma anche con tutte le figure dietro le quinte. Dal momento in cui si confrontava con il personale chiedeva sempre cosa si potesse migliorare. Il rapporto con lui? Al Milan ero un giovane emergente, ma di certo non mancava momento per prendermi da parte e motivarmi a migliorare. Da allenatore il rapporto è cambiato, c’è stato un rapporto più diretto con una condivisione di idee e di un gioco da proporre, facendo presente i suoi punti di vista ma senza imporre niente”

Su Ibrahimovic:

“Dentro lo spogliatoio è stato determinante. È una persona molto intelligente e ha saputo farsi da parte piano piano nonostante mostri un ego strabordante. Ha sempre rispettato l’allenatore, la società e i compagni e devo dire che la scelta di averlo in società sarebbe straordinaria. Uomini di questo livello e mentalità fanno sicuramente bene e migliorano l’ambiente in cui operano”.

Foto: Instagram Monza