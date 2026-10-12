Stroppa: “Avere zero punti è mortificante, servono gli episodi. Yeboah ha fatto gol su rigore in Nazionale? Mannaggia a lui”

12/10/2026 | 18:15:15

Giovanni Stroppa a DAZN a minuti dalla sfida contro l’Atalanta: “Manca Busio. Sohm sta interpretando bene il ruolo. Serve avere degli episodi, lo ritengo fondamentale. Avere zero punti in classifica è mortificante. Akor Adams ha segnato in Nazionale ed è linfa positiva. Anche Yeboah ha fatto gol su rigore, mannaggia a lui perché poteva farlo anche con noi (ride, ndr)”.

Foto: Instagram Venezia