Stroppa: “Abbiamo provato a fare bella figura. Una gara del genere giocarla in casa sarebbe stato diverso”

03/12/2025 | 23:55:51

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Il regolamento è questo, magari con l’effetto casa poteva essere diverso. Ne ho cambiati undici e il livello bene o male è omogeneo. Venire qua e rischiare di perdere qualcuno era uno dei motivi di questa scelta. Lunedì ad Avellino ho una percezione diversa della rosa. Magari potevo fare io bella figura con un’altra squadra ma ora pensiamo al campionato. A sprazzi ha mostrato qualcosa”.

Il raddoppio ha colpito nel segno? “Ci è mancato un po’ di coraggio e potevamo essere più bravi. Avevamo un po’ il freno a mano tirato”.

Come sta vedendo Filip Stankovic? “Avrei voluto farlo giocare ma lunedì giocherà. Spero che lo vediate l’anno prossimo qua a San Siro”.

Foto: Instagram Venezia