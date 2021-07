Strootman: “Sono molto contento di essere qui. Ecco perché ho scelto il Cagliari”

Il centrocampista del Cagliari, Kevin Strootman è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Ecco le prime dichiarazioni dell’olandese che ha spiegato i motivi del suo approdo in Sardegna. “Ho parlato con il presidente il quale mi ha spiegato il suo progetto e mi ha convinto. Volevo andare via da Marsiglia, ho detto a Preziosi che il Genoa era un passo avanti inizialmente ma non ho ricevuto una proposta. Poi ho parlato col Cagliari e mi hanno convinto del progetto. Sono molto contento di essere qui, voglio fare bene qui e stiamo lavorando forte per farci trovare pronti”.

FOTO: Sito Cagliari