Strootman: “La Roma ha fatto un’offerta per riprendermi”

Un anno fa, Kevin Strootman lasciava la Roma per trasferirsi all’Olympique di Marsiglia, dove avrebbe ritrovato il suo ex-allenatore Rudi Garcia. Le cose in Francia non sono state però delle più semplici per il centrocampista, che non si è affermato tra i titolarissimi dell’OM e non è neanche riuscito a entrare particolarmente nel cuore dei suoi nuovi tifosi. Al termine della scorsa stagione Garcia è stato sostituito da Villas-Boas e l’olandese non si è sentito particolarmente desiderato. È stato lui stesso a raccontare a VTBL delle offerte giuntegli in estate, le quali non sono però state ritenute soddisfacenti dalla società transalpina. E tra queste, c’era anche quella della sua Roma: “Alla fine sono arrivate offerte che non erano buone per il club. Poi ho parlato con l’allenatore che è stato chiaro e mi ha detto di volere la mia permanenza. Si stavano muovendo alcune cose in Italia. La Roma? Anche, sì. Ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente“.

Foto: Foot01