Strootman: “Inizio stagione incoraggiante, continuiamo così! Ecco perché ho scelto il Cagliari”

Al termine della gara di Coppa Italia vinta per 3-1 dal Cagliari sul Pisa, Kevin Strootman è intervenuto ai microfoni ufficiali del sito rossoblù per fare alcune considerazioni. Ecco un estratto le sue parole:

Sulla Partita

“Abbiamo cominciato bene, segnando subito anche se in fuorigioco, poi nel primo tempo si è vista una squadra che sapeva cosa fare e ha legittimato la vittoria creando e segnando tanto. Siamo all’inizio della stagione, vogliamo raggiungere gli obiettivi fissati nel nostro gruppo insieme al mister e il suo staff, sapendo che l’anno scorso è arrivata una salvezza sofferta che dovrà essere da monito e insegnamento. Il Pisa aveva grande voglia di ben figurare contro una squadra di categoria superiore, era un ostacolo complicato ma l’abbiamo affrontato al meglio e si sono visti ottimi segnali anche se sicuramente c’è molto da fare per crescere tutti insieme. Penso che la partenza sia incoraggiante, dobbiamo continuare su questa strada”

Sulla scelta Cagliari

“In Italia sono sempre stato bene, c’era la possibilità di rimanere in questo calcio e l’ho colta. Sin dal primo giorno ho percepito quanto il Cagliari sia speciale e la Sardegna sia qualcosa di unico e differente in questo Paese. Vogliamo fare il massimo per la nostra gente, oggi l’abbiamo ritrovata allo stadio e speriamo di averla sempre più numerosa al nostro fianco”.

Foto: Instagram Strootman