Strootman confessa: “La Roma non mi ha cacciato, ho preso io la decisione. Ecco perché”

Kevin Strootman, centrocampista del Marsiglia, ha parlato ai microfoni de L’Equipe tornando sull’addio alla Roma: “Un club può costringerti ad andare via anche se non tu vuoi andare, ma non è successo così a me. Rudi Garcia mi ha chiamato, mi voleva: ho avuto buone sensazioni sia dopo la chiacchierata con lui che con la dirigenza, mi volevano davvero. La Roma aveva comprato altri giocatori durante il mercato, ma era il momento di fare una nuova esperienza. Dopo cinque stagioni a Roma, è arrivato il Marsiglia, che è un grande club con grandi tifosi. La Roma non mi ha cacciato, forse la dirigenza non ha avuto la stessa fiducia di sempre nei miei confronti rispetto agli anni precedenti. Ma ho preso io la decisione di andarmene”.

Foto: Foot01