Stromberg: “L’Atalanta è una realtà che mette paura alle grandi fuori dall’Europa”

Quest’oggi in campo alle 18:45, l’Atalanta è chiamata a staccare il pass per la semifinale di Europa League dopo l’1-1 ottenuto nel match di andata giocata sul campo dell’ostico Lipsia. “La Gazzetta dello Sport“, in vista del match, ha intervistato l’ex capitano della Dea Glenn Stromberg: “L’Atalanta ha fatto l’esperienza necessaria. Tre stagioni in Europa con vittorie importanti come quelle sul Liverpool, l’Ajax o prima ancora il Valencia. Stiamo parlando di una squadra che è arrivata a un soffio dalla semifinale di Champions due anni fa. Questa Dea non è più una sorpresa, ma una realtà che mette paura anche alle grandi fuori dall’Italia.

All’andata l’Atalanta mi è piaciuta con un solo attaccante e tanti giocatori dietro capaci sia di inserirsi che di portare pressione sul primo possesso del Lipsia. Ma quando hai giocatori del calibro di Muriel e Zapata è normale avere il dubbio se schierarli insieme. Il primo quando è in giornata può segnare contro chiunque; il secondo se sta bene è dinamite pura, uno dei migliori in Serie A.

Un pronostico? No, dai. È una partita troppo aperta, difficile sbilanciarsi. Posso però dire che l’Atalanta ce la può fare e se va in semifinale, parte da favorita sia con i Rangers che con il Braga. Anche se andare a giocare a Glasgow, in quello stadio, sarebbe da brividi“.

