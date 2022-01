Sono scattate le indagini della Digos per risalire a chi ha appeso, all’esterno dello stadio Franchi di Firenze, alcuni striscioni di minacce contro l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, promesso sposo della Juventus. Sono state visionate le telecamere che riprendono la zona. La Digos vigila anche sui commenti social in merito al passaggio di Vlahovic in bianconero.

FOTO: twitter fiorentina