Striscione pro Palestina durante PSG-Atletico, il collettivo: “Nessun messaggio d’odio”

Durante il match di Champions League tra PSG e Atletico Madrid, un gruppo di tifosi, denominato “Collectif Ultras Paris” ha mostrato supporto alla causa palestinese tramite alcuni cori sugli spalti ed uno striscione, che ha generato una polemica a livello nazionale. Come riportato questa mattina, il ministro degli interni francese Bruno Retailleau, ha commentato l’accaduto e ha chiesto spiegazioni al PSG. Nel pomeriggio, è arrivata anche la risposta del collettivo organizzato, che ha pubblicato un comunicato con le proprie ragioni. Il contenuto dello stesso qui di seguito.

“A seguito delle varie polemiche per quanto riguarda lo spettacolo sugli spalti di ieri sera, sono necessarie alcune precisazioni da parte nostra: in nessun caso questo tifo ha voluto trasmettere un messaggio di odio, anzi, il messaggio che l’ ha accompagnato è esplicito ed è un appello alla pace tra popoli. In nessun caso abbiamo avuto bisogno dell’aiuto o della compiacenza del nostro club per la creazione o l’implementazione. Si è svolto interamente in una palestra della periferia parigina. Questo argomento delicato ci ha spinto a prendere accordi in anticipo per non danneggiare il nostro club”.

Foto: X PSG