“Riposate in pace Kobe e Gianna, per sempre insieme”. Con questo striscione, i tifosi del Milan hanno voluto salutare e omaggiare Kobe Bryant, leggenda NBA tragicamente scomparsa domenica in un incidente. Prima della gara di Coppa Italia contro il Torino, sul maxi-schermo dello stadio sono state mostrate diverse immagini dell’ex fenomeno dei Lakers, poi tutto San Siro ha tributato a Kobe un lungo applauso al minuto 24.

Your memory will never fade, your legacy will last forever

Ciao, Kobe! ❤#SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

https://twitter.com/acmilan/status/1222222220212215808

Foto: Twitter ufficiale Milan