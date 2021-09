Striscione della Curva Sud Juventus: “Questo spettacolo è indecente”

Erano anni che la Juventus era abituata a trionfi in Italia e a far sorridere la tifoseria. Ora le cose non vanno come vorrebbero e anche il tifo organizzato bianconero ha perso la pazienza.

La Curva Sud Juventus ha esposto uno striscione all’esterno dell’Allianz Stadium scrivendo: “La stagione è una battaglia: chi sosterrà la maglia? Cara dirigenza, senza tifo, passione e curva assente, questo spettacolo è indecente. La Juve siamo noi”.

Momento non semplice per i bianconeri reduci da un punto nelle prime tre giornate e attesi ora dalla Champions e dalla super sfida con il Milan.

Foto: Instagram Curva Sud Juventus