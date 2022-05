Striscione dei tifosi del Napoli: “10 maggio 1987, altri uomini altri calciatori. Ora preserviamo solo i colori”

Non si placa il malcontento dei tifosi del Napoli, per la stagione che in tanti speravano andasse sotto altre aspettative. Dinanzi allo stadio Maradona è apparso uno striscione eloquente, contro la squadra attuale, ricordando una data, quella del 1o maggio 1987, data del primo scudetto del Napoli, a 35 anni di distanza.

I tifosi hanno scritto: “10 maggio 1987, 35 anni or sono, altri uomini altri colori. Di questa m… attuale, preserviamo solo i colori”.

Parole durissime quindi, verso calciatori e proprietà.