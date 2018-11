Strinic: “Ho avuto paura di dover smettere di giocare, non ero sereno”

Intervistato da Sky Sport, Ivan Strinic, terzino del Milan, ha parlato del periodo, in cui ha dovuto sospendere la carriera calcistica a causa di un problema al cuore: “Sono stati mesi molto difficili. Adesso sono qui e sono molto felice. Ho avuto paura di dover smettere di giocare, i medici mi hanno detto di fermarmi per almeno tre mesi e non ero sereno. Poi ho fatto nuove visite e mi hanno detto che tutto si stava sistemando e che sarei potuto tornare in campo”.

Foto: sito ufficiale Milan