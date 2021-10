STRELEC, SPEZIAL ONE

Con un potente sinistro a giro, scagliato dall’interno dell’area di rigore, David Strelec ha dato il via alla rimonta dello Spezia contro la Salernitana nella gara di Serie A disputata sabato pomeriggio. Il ventenne slovacco è uno di quei profili da seguire con grande attenzione. Andiamo a scoprire di più.

David Strelec, nato il 4 aprile 2001 a Nové Zámky, in Slovacchia, è un giocatore molto dotato tecnicamente. Sinistro e dotato di un fisico imponente (1,85 m), nasce come attaccante centrale, ma può giocare anche come seconda punta o sulla trequarti (in caso di emergenza). È molto abile a muoversi in area di rigore ma ama anche attaccare gli spazi: le sue progressioni sono difficili da fermare in virtù della la sua stazza. Recentemente, sta sviluppando pure un buon senso del gol.

Strelec ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio tra le fila del settore giovanile dello Slovan Bratislava. E proprio nel club della capitale slovacca ha esordito nel calcio professionistico nel 2018, all’età di 17 anni. In tre stagioni con lo Slovan, tra campionato e coppe, ha totalizzato 70 presenze, 18 gol e 7 assist. Nel suo giovane curriculum annovera: tre titoli nazionali e due Coppe di Slovacchia. Il talentino millennial, inoltre, ha esordito in primavera con la selezione del suo Paese: 7 presenze e 1 gol il bottino tra amichevoli e qualificazioni ai Mondiali.

In estate, quindi, il passaggio allo Spezia: investimento di 2,5 milioni di euro da parte del club ligure e tanti buoni propositi. Finora, con la maglia bianconera, ha messo insieme tre presenze, condite da un unico ma importantissimo gol, quello di sabato, candidandosi ad essere lo Spezial One di Thiago Motta.

