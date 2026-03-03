Strefezza: “Sto pensando al Parma, ma per il futuro non lo so. Ho un contratto con l’Olympiacos”

03/03/2026 | 21:11:21

Gabriel Strefezza ha parlato a margine di un evento organizzato dal Parma Club: “Ho iniziato bene, sono contento. C’è un gruppo fantastico di giocatori forti. Sin dal primo giorno mi sono trovato bene qui al Parma. Sto ancora crescendo con i compagni e penso che da qui alla fine abbiamo grandi cose da fare e margini di crescita. Io ho ancora un contratto con l’Olympiacos, ma ora sto pensando solo al Parma per fare bene queste undici partite che mancano e poi vediamo. Non lo so, vediamo cosa succederà per restare in Serie A”.

foto x parma