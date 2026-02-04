Strefezza: “Sono pronto per giocare da domenica. Futuro? Non lo so, penso ad aiutare il Parma ora”

04/02/2026 | 18:02:52

Gabriel Strefezza si è presentato da nuovo giocatore del Parma: “La squadra è giovane, con bravi ragazzi, proverò a dare una mano anche in campo. Se riesco aiutare anche fuori farò di tutto. Domenica ci aspetta una partita difficile con il Bologna, stiamo preparando nel migliore dei modi, speriamo di andare là a fare punti. Io sono pronto per giocare. La squadra è giovane, con bravi ragazzi, proverò a dare una mano anche in campo. Se riesco aiutare anche fuori farò di tutto. Non so ancora il mio futuro. Penso all’oggi, ad aiutare la squadra e fare punti”.

