Strefezza si presenta all’Olympiacos: “Offerta importante, non ci ho messo tanto ad accettare”

31/07/2025 | 22:37:59

Gabriel Strefezza, ex attaccante del Como, è passato nel pomeriggio all”Olympiacos.

Il giocatore si è presentato ai canali ufficiali del club ateniese: “È stata un’ottima accoglienza, ho conosciuto il direttore Darko Kovacevic, ho conosciuto alcuni membri dello staff ed è stato molto bello, sono molto felice di essere qui. So che hanno un pubblico molto buono, giusto? Molto appassionato, uno stadio molto bello che ho visto in foto e in video, sempre pieno, quindi l’ho seguito. Quando ho ricevuto un’offerta dall’Olympiacos non ci ho pensato due volte, volevo venire qui comunque per far parte di questa storia, quindi voglio vincere molti titoli. Mi dà motivazione perché anche a me piace vincere, anche io sono un vincente, quindi voglio vincere tanti titoli con il club, voglio farne parte. Così come di questa meravigliosa città e della Grecia”.

Foto: X Strefezza