Strefezza: “Mi sono innamorato della piazza e del progetto. Vogliamo la Serie A”

20/08/2026 | 14:59:53

Gabriel Strefezza ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuova stella del Palermo che sogna il ritorno in Serie A.

Le sue parole: “Mi sono innamorato subito del progetto del Palermo quando ho parlato con mister e direttore. Conoscevo già la piazza, i tifosi e la storia del club. Quando mi hanno chiamato volevo venire subito perché ho tanta voglia di far bene. Era il momento giusto per questo progetto in questo momento della mia carriera”.

Il suo primo gol in Serie B arrivò proprio contro il Palermo. Che ricordo ha? “Il mio primo gol in B contro il Palermo? Era un cross sbagliato, è stato bello fare il mio primo gol in serie B”.

La sua storia con il Palermo, però, era iniziata già diversi anni fa. “Avevo 18 anni quando ho fatto il mio provino a Palermo. Dopo tutti questi anni rieccomi qua”.

Qual è il suo obiettivo personale in questa nuova esperienza? “Io ho sempre l’obiettivo di dare il mio meglio. Voglio fare di tutto per rendere felice questa gente”.

Come sta fisicamente dopo un’estate particolare? “È stata un’estate particolare. All’Olympiakos ero fuori rosa e mi sono allenato da solo. Adesso mi sto allenando al massimo per essere al 100% tra qualche settimana”.

Ha già avuto modo di conoscere il gruppo. C’è qualcuno che l’ha colpita particolarmente? “Conoscevo praticamente tutti. Non conoscevo Vavassori. Mi sta impressionando molto. È un ragazzo molto bravo e secondo me crescerà tanto”.

Che effetto le ha fatto vedere 35mila tifosi al Barbera dopo Ferragosto? “Avere 35 mila dopo ferragosto mi ha impressionato tanto. Non è per tutte le squadre. Abbiamo bisogno di loro. Daremo il 100%”.

E invece come procede l’ambientamento a Palermo? Ha già assaggiato qualche specialità siciliana? “La cucina? Mi piace tanto il cannolo siciliano e i tipi di pasta”.

Arriva a Palermo dopo diverse esperienze. Quanto è cambiato Gabriel Strefezza rispetto agli inizi? “Ho avuto tante esperienze belle. Porto con me tante cose belle. Sono certamente un Gabriel più maturo”.

Che rapporto ha instaurato con Filippo Inzaghi? “Il mister lascia campo libero per fare ciò che vogliamo, sempre seguendo il modulo ovviamente. Io sono abituato ad avere campo libero e mi trovo bene con Inzaghi”.

Ha scelto ancora una volta il numero 7. C’è un motivo particolare? “Ho sempre preso il 7. Ho sempre preferito prendere un numero che contenesse il 7”.

Foto: sito Palermo