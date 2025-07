Strefezza: “La concorrenza aumenta, ma sono pronto. Rende tutto più bello”

25/07/2025 | 17:55:26

Gabriel Strefezza, esterno offensivo del Como, ha parlato ai canali ufficiali del club lariano: “Segnare è bello, servire assist ai compagni e giocare bene lo è ancora di più. Vogliamo assolutamente vincere questa competizione. Ora la concorrenza per me è ancora maggiore: abbiamo tanti esterni in rosa, ma questo rende tutto più stimolante. Ci spinge ad allenarci al meglio ogni giorno. Dobbiamo prepararci sia fisicamente che mentalmente, così da iniziare la stagione nel miglior modo possibile.”

Foto: Instagram Como