Strefezza: “Avevamo provato le ripartenze in settimana, ci è andata bene. Fabregas e Cuesta simili”

22/02/2026 | 22:00:40

Gabriel Strefezza ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Parma: “Venire a giocare qui col Milan è sempre difficile, ma in settimana abbiamo provato a fare contropiedi e ci è andata bene oggi. Non ho visto cosa sia successo con Valenti. Lavoriamo tanto sulle palle inattive in settimana. La gioia di esultare con i nostri tifosi è stato un momento bello. Fabregas e Cuesta? Sono un po’ simili. Vogliono giocare, fare imbucate in mezzo, quindi è bello fare così. A Cuesta piace di più fare la fase difensiva, ma io mi trovo benissimo. Parma e Como sono squadre simili, soprattutto negli spogliatoi, con tutti bravi ragazzi molto giovani”.

foto x parma