Strasburgo, Keller: “Attaccata l’istituzione. È inaccettabile”

18/09/2025 | 13:26:40

Il presidente dello Strasburgo, Marc Keller, in un’intervista concessa all’Équipe, ha annunciato misure contro i gruppi presenti nella Tribuna Ovest che avevano fortemente criticato il patron del club durante la vittoria di domenica per 1-0 contro il Le Havre. Le critiche erano accompagnate da uno striscione esposto dai tifosi nella Tribuna Ovest, recitante: “Marc Keller, grazie per questo decennio d’oro. È ora di andare”. Lo striscione è stato fischiato da gran parte dello stadio. Keller ha commentato così: “Ho visto 23.000 persone lasciare lo stadio tristi e deluse, e persino disgustate nonostante la vittoria di domenica. Ho preferito lasciar passare un po’ di tempo. In due giorni ho ricevuto più messaggi di sostegno di quando siamo stati promossi in Ligue 1, quando abbiamo vinto la Coppa di Lega, quando abbiamo battuto il Brondby . È successo qualcosa che non avrei potuto immaginare. Ho visto una minoranza di persone nella tribuna ovest attaccare l’istituzione, il progetto e il nostro capitano. È inaccettabile. Sono stati gli attacchi contro Emmanuel Emegha a farmi più male perché non ha fatto nulla di male. Non voglio che venga fischiato, non se lo merita. Questi non sono i nostri valori. Qui, è quasi una famiglia”.

Foto: X Strasburgo