STRAPOTERE FISICO ED ELEGANZA: JOSIP SUTALO, IL MURO CROATO CHE PIACE IN ITALIA

Dopo aver ceduto, rispettivamente, Kim al Bayern Monaco e Igor al Brighton, Napoli e Fiorentina sono a caccia di un difensore centrale a cui affidare le chiavi della retroguardia. Una ricerca che ha condotto i due club a sondare la pista che porta a Josip Sutalo, difensore classe 2000 della Dinamo Zagabria e della Nazionale croata.

Sutalo è il prototipo perfetto del difensore moderno: velocità abbinata a un fisico imponente (188 cm), dotato di una buona tecnica di base che gli permette di disimpegnarsi con disinvoltura nella fase di costruzione dal basso. Aggressivo e abile nell’anticipo, di Sutalo, però, colpisce la tranquillità con la quale gestisce la palla anche sotto il pressing degli attaccanti avversari, riuscendo a trovare il corridoio giusto alle spalle della prima di linea di pressione, oppure partendo palla al piede e rompendo le linee avversarie. Grazie alla sue doti tecniche, Sutalo può giocare indifferentemente sia come centrale di destra che di sinistra.

Josip Šutalo nasce il 28 febbraio 2000 in Bosnia e Erzegovina, a Čapljina, 30mila persone proprio al confine con la Croazia.Cresciuto nel Neretva Metković nel 2014 si trasferisce nelle giovanili della Dinamo Zagabria. Con la sezione U-19 dei Modri nel maggio 2018 vince la Blue Stars/FIFA Youth Cup segnando in finale contro lo Young Boys. Il 30 ottobre 2019 esordisce in prima squadra disputando gli ottavi di finale di Coppa di Croazia contro l’Opatija. Il 19 gennaio 2021 viene annunciato il suo prestito secco tra le file dell’Istria 1961. Il 27 luglio dello stesso anno, ritornato dal prestito trascorso nei Puležani, segna la sua prima rete con i Modri nelle partita di campionato vinta 0-4 contro il Hrvatski Dragovoljac. Stagione della svolta per Sutalo che si afferma come difensore titolare della formazione di Zagabria collezionando ben 36 presenze.

Nato in Bosnia, ma cresciuto in Croazia, Sutalo ha scelto di rappresentare la Nazionale dei Vatreni e il 2 settembre 2021 fa il suo debutto con la Croazia U-21 scendendo in campo da titolare nella partita vinta 2-0 ai danni dell’Azerbaigian. E, poco meno di un anno dopo, arriva anche il debutto con la Nazionale maggiore nel successo per 0-1 contro la Danimarca in Nations League. Una crescita costante negli anni, premiata anche dal CT Zlatko Dalić che lo ha inserito nella lista per i Mondiali in Qatar. Una competizione che ha visto la Nazionale croata raggiungere il terzo posto grazie alla vittoria per 2-1 contro il Marocco, “finalina” che ha segnato anche l’esordio in una Coppa del Mondo per Sutalo.

Il ruolo da leader che si è ritagliato alla Dinamo Zagabria non è passato inosservato, le sue prestazioni hanno fatto il giro del mondo e hanno attirato l’attenzione di molti club. In particolar modo dall’Italia, dove Fiorentina e Napoli hanno già preso informazioni sul suo profilo. E chissà se non ci sarà proprio l’Italia nel futuro di Sutalo…

Foto: Instagram Sutalo