Strand Larsen: “Merito di essere ceduto. Sono arrivate offerte dalla Serie A e dalla Premier”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Jorgen Strand Larsen, attaccante del Groningen, ha espresso il suo fastidio nei confronti del club olandese a riguardo della valutazione eccessiva fatta per il suo cartellino: “Alcune squadre italiane ed inglesi hanno mostrato interesse nei miei confronti, presentando anche delle offerte serie. Sono deluso da come si sta comportando la mia società anche perché la valutazione che fanno per me è ridicola. Premier e Serie A sono campionati che tutti sognano fin da piccoli e presto o tardi farò quel salto, ma è fondamentale che il Groningen mi tratti con rispetto, cosa che in questo momento non sta accadendo. Per le offerte che sono arrivate, merito di essere ceduto“. Sul centravanti c’è il Bologna, alla ricerca di un centravanti dopo la trattativa sfumata per Lorenzo Lucca.

Foto: Instagram Strand Larsen