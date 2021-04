Stramaccioni sulla Lu-La: “Coppia di fuoriclasse. Ora devono incidere anche in Champions League”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della stagione dell’Inter soffermandosi sulla coppia Lukaku–Lautaro Martinez: “Coppia di fuoriclasse, in grado di determinare con una giocata partite di livello mondiale. Sempre decisivi in nerazzurro. Insieme hanno scritto una pagina unica del gioco del calcio. Insieme sono un mix di forza, velocità e senso del gol che partita dopo partita è stato accompagnato da un’intesa telepatica. Demolita la Serie A e trascinata l’Inter a un passo dallo scudetto, ora devono dimostrare di saper incidere e determinare anche in Champions League. Mezzo voto in più di stima, con l’augurio che si possano confermare e trascinare l’Inter anche in Europa“.