Strakosha visite mediche in corso con il Brentford

L’ex portiere della Lazio, Thomas Strakosha è pronto ad iniziare la sua nuova avventura calcistica. Sarà infatti il nuovo portiere del Brentford. Il portiere albanese dopo aver lasciato la Lazio a zero è arrivato in Inghilterra e sta effettuando in questi minuti le visite mediche col suo nuovo club, prima di firmare il contratto. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra e a riportarla è stato il quotidiano MirrorSport.

Foto: Twitter Lazio