Strakosha: “Nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere. Nella Lazio tutti i giocatori sono importanti”

Thomas Strakosha ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel il pareggio contro il Marsiglia. Ecco le sue parole: “ll pareggio ci rimane corto. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere. Pau Lopez è stato bravo, la loro difesa non ha mai mollato, abbiamo avuto difficoltà a segnare. Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Tutti i giocatori sono importanti, vedo quello che danno, tutti meritano di giocare. In dieci anni che sto alla Lazio è accaduto poche volte. Chi entra in campo aiuta la squadra e dà il massimo”.

FOTO: Twitter Lazio