Strakosha, Immobile e Lucas Leiva lasciano Formello prima della rifinitura

Le situazioni convulse degli ultimi giorni hanno portato a una decisione: Strakosha, Immobile e Lucas Leica hanno lasciato Formello prima della rifinitura. Chiaro indizio sul fatto che molto probabilmente non verranno utilizzati domani contro la Juve, anche se Simone Inzaghi in conferenza aveva ribadito la loro disponibilità. Ma poco fa la scelta di non partecipare alla rifinitura, si tratta dei tre calciatori della Lazio coinvolti nella vicenda tamponi.