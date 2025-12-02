Storico Haaland: fa gol al Fulham e diventa il più veloce di sempre a segnare 100 gol in Premier

02/12/2025 | 21:23:12

Erling Haaland da record. Il giovane attaccante norvegese del Manchester City, autore di una rete al 17′ minuto contro il Fulham al Craven Cottage, tocca quota 100 gol in Premier League. Il norvegese ha raggiunto questo traguardo in tempi record: soli 111 match disputati, diventando così il più veloce di tutti a raggiungere questo grande obiettivo. Il primato era detenuto dall’ex Newcastle Alan Shearer, che era entrato nella ristretta cerchia dei 100 gol siglati in Premier in 111 partite giocate.

