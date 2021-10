Si ferma a 37 risultati utili consecutivi il record di imbattibilità dell’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale azzurra, stasera sconfitta in Nations League dalla Spagna, non perdeva dal 10 settembre 2018 contro il Portogallo, sempre nella stessa competizione. In mezzo tante vittorie, buone prestazioni e il trionfo agli Europei qualche mese fa.

Foto: Twitter Zenit