Stop all’Eredivisie, Ten Hag: “Qui c’è una cultura diversa, il calcio non viene prima della società”

Il tecnico dell’Ajax, Ten Hag, ha parlato ai microfoni del Telegraaf commentando così lo stop del calcio olandese: “Capisco che gli interessi in altri Paesi a volte sono diversi, in particolare mi riferisco a quelli finanziari, ma in Olanda abbiamo una cultura diversa. Lo sport è importante, ma pur essendo la massima espressione del calcio non possiamo metterci al di sopra della società. Questa è anche la linea che è stata seguita nelle ultime settimane. In Germania è permesso di ricominciare ad allenarsi. Qui è assolutamente vietato. Futuro? Siamo stati in grado di investire negli ultimi anni, ma al momento non dovremmo farlo. Abbiamo scelto di non assumerci questi rischi. C’è la possibilità che un certo numero di giocatori abbandonerà. Come già lo ha fatto Hakim Ziyech. Non resta che aspettare e capire cosa succederà”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax