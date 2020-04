Stop alla Ligue 1: Lille beffato, Lione senza Europa dopo 20 anni e l’Ajaccio manca la promozione per un punto

Ormai è ufficiale: la Ligue 1 è conclusa e in Francia si sono fermati tutti i campionati. I verdetti sono i seguenti: il Paris Saint-Germain è stato incoronato campione, ad annunciarlo è stato il presidente della LFP Nathalie Boy de la Tour, che ha aperto la conferenza stampa annunciando: “Abbiamo deciso per terminare la stagione 2019-2020 e abbiamo attribuito il titolo di campione di Ligue 1 al Psg e di Ligue 2 al Lorient”. Marsiglia e Rennes (fase preliminare) qualificate alla prossima Champions League; il Lille, per la seconda stagione consecutiva, viene beffato e sfiora soltanto la Champions qualificandosi in Europa League con il Nizza. A fare ancor più rumore, però, è l’assenza dall’Europa dell’Olympique Lione di Rudi Garcia, classificatosi settimo con 40 punti quando mancavano dieci giornate al termine della regular season. Il presidente Aulas ha già annunciato che presenterà ricorso avanzando una richiesta di risarcimento danni. In attesa di nuovi sviluppi in tal senso, la situazione rimane invariata. Retrocedono in Ligue 2, invece, Amiens e Tolosa, mentre vengono promosse Lorient e Lens. A rimanere col cerino in mano, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, è l’Ajaccio che manca la promozione per un solo punto (Lorient 54, Lens 53, Ajaccio 52). Nel 2018, infatti, il club corso sfiorò il ritorno in massima serie perdendo lo spareggio contro la terzultima di Ligue 1, più precisamente il Tolosa.

Le classement final de la saison 2019 / 2020 🚨 📉➡ https://t.co/DsKXvMFXgd pic.twitter.com/L0P6CNpFfV — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020

Le classement final de la saison 2019 / 2020 de @DominosLigue2 🚨 📈➡ https://t.co/mekrGpjsrq pic.twitter.com/Utumq0OHNq — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) April 30, 2020

Foto: Twitter Marsiglia