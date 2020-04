Stop alla Ligue 1, comunicato Lione: “Faremo ricorso e chiederemo il risarcimento danni”

In Francia i campionati sono ufficialmente conclusi, ma l’Olympique Lione non ci sta poiché avrebbe voluto concludere regolarmente la stagione per giocarsi le possibilità di qualificarsi in Europa League. La squadra del presidente Aulas, che prima della sospensione della Ligue 1 a causa dell’emergenza Coronavirus era settimo in classifica, attualmente è fuori dalle Coppe. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società transalpina annuncia che si riserva il diritto di presentare un ricorso contro questa decisione e di chiedere un risarcimento danni.

Foto: planetapsg