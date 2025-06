Stones sul futuro: “Voglio restare al City, amo questo posto”

23/06/2025 | 21:45:00

Durante l’intervista concessa a ESPN, il difensore inglese del Manchester City, John Stones, ha così parlato del suo futuro: “Sono qui, voglio restare qui, amo questo posto” – ha detto – “sono qui per aiutare la squadra, e non so cosa sia stato detto o ipotizzato, ma spero che questo metta fine alle speculazioni”.

Poi sulle sue condizioni fisiche: “Sono tornato in forma, mi sento alla grande e sono entusiasta di ricominciare. È difficile quando sei infortunato. Ci sono momenti in cui pensi: ho dato tutto questo impegno, dedichi tutta la tua vita, soprattutto per come affronto io la vita e il calcio, do tutto, dentro e fuori dal campo, per essere qui o pronto a giocare, e quelli sono i giorni bui”.

Foto: Instagram Premier