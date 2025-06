Stones si racconta: “Ho attraversato giorni bui, ma ora sento di essere tornato”

22/06/2025 | 13:46:49

John Stones non ha mai nascosto le difficoltà vissute nell’ultima stagione. Il difensore del Manchester City è stato fermo per 33 partite, compresi gli ultimi tre mesi per un infortunio muscolare alla coscia che sembrava non volerlo mollare. “Sono stati giorni bui, durissimi da affrontare – racconta in un’intervista a ESPN –. Dò sempre tutto dentro e fuori dal campo, ma stare lontano dal gioco ti spezza. Mentalmente è stato uno sforzo enorme, soprattutto quando non riesci a vedere la fine del tunnel.” La frustrazione di Stones cresceva anche per l’incertezza medica: “Non sapevamo bene cosa stesse succedendo, lo staff medico cercava risposte e io cercavo di restare forte. Alcuni infortuni erano rari, strani, e questo rendeva tutto ancora più difficile da digerire. A volte pensavo ‘Perché proprio a me?’.” Oggi però la musica è cambiata. Stones è tornato in forma e pronto a tornare protagonista, a partire dal Mondiale per Club e dalla sfida di stanotte contro il Wydad. “Mi sento bene, sono entusiasta di ricominciare e voglio dimostrare il mio valore. Basta chiacchiere sul futuro, io voglio restare al Manchester City e aiutare la squadra.”

Foto: Instagram Premier