Stones lascia il Manchester City in estate: il comunicato del club

28/04/2026 | 15:13:54

Il Manchester City ha annunciato che al termine della stagione John Stones lascerà il club dopo una permanenza durata 10 anni.

Questo il comunicato del club:

“John Stones lascerà il Manchester City quest’estate, ponendo fine a una permanenza memorabile e di grande successo durata dieci anni all’Etihad.

Dopo essere approdato al City nel 2016, diventando il secondo acquisto di Pep Guardiola, il difensore centrale inglese ha collezionato 293 presenze in quello che finora è stato un decennio magnifico al servizio del club.

L’enorme contributo del trentunenne durante l’era più lunga e ricca di successi nella storia del club è fuori discussione.

Ad oggi, Stones ha contribuito alla conquista di 19 trofei importanti da parte del City, tra cui sei titoli di Premier League, una UEFA Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA.

In questo periodo, Stones ha anche contribuito con 19 gol e nove assist e potrebbero esserci ancora altri trofei in arrivo, dato che il City è ancora in corsa per il successo sia in Premier League che in FA Cup.

Dotato di una tecnica impeccabile, di un’eccezionale capacità di passaggio, di un’incredibile etica del lavoro e di un’acuta lettura del gioco, Stones incarnava in molti modi lo spirito del City di Pep Guardiola.

Grazie al suo talento naturale e alla sua flessibilità tattica, Stones è stato spesso impiegato nel corso della sua carriera al City in un ruolo ibrido, spostandosi con grande efficacia al centro del centrocampo, soprattutto nella finale di UEFA Champions League del 2023.

Stones ha annunciato la sua decisione con un video sulla sua pagina Instagram ufficiale .

Ora, il Club e tutti i nostri tifosi si prenderanno il tempo per rendere un degno tributo e un addio a un giocatore eccezionale che ha servito il Manchester City Football Club al termine della stagione”.

Sito: Manchester City

