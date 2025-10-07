Stones: “Infortuni? La scorsa stagione è stata così dura che ho pensato anche di ritirarmi”

07/10/2025 | 16:36:28

Il difensore del Manchester City, John Stones, ha parlato a BBC Radio 5, soffermandosi sul momento, con tanti problemi fisici che lo stanno attanagliando, e che l’anno scorso lo hanno tenuto ai box circa 135 giorni.

Queste le parole del giocatore: “La scorsa stagione è stata così dura che ho pensato di smetter. Ero stanco di essere sempre professionale, di fare tutto nel modo giusto e poi ritrovarmi comunque a crollare fisicamente, senza sapere il perché. È stato un momento davvero difficile da vivere. Mi sentivo frustrato, non riuscivo a pensare con lucidità. In fondo sapevo che non l’avrei fatto. Qualche anno fa, quando il City mi ha proposto una nuova sfida, ho pensato: ‘Devo combattere’. È quello che faccio da quando ero bambino. Perché dovrei smettere ora? Ho dentro di me lo spirito combattivo e la mentalità vincente che non mi permettono di arrendermi”.

Foto: Instagram Premier