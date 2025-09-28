Stones ha deciso: in arrivo il rinnovo con il Manchester City

28/09/2025 | 13:15:28

Secondo il The Mirror, Stones ha deciso di rinnovare con il Manchester City. Si apriranno a breve le trattative tra John e la dirigenza del Manchester City per un nuovo contratto fino al 2028, con il presidente Khaldoon Al-Mubarak intende fare di tutto per evitare una partenza a parametro zero del giocatore inglese. Oltre 80 presenze con la nazionale inglese, Stones ha vinto 15 trofei con la maglia dei Citizens.

FOTO: X Stones