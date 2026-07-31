Stones già pazzo di Inter: “Uno dei club più iconici del calcio mondiale, con una storia incredibile”

31/07/2026 | 18:55:05

John Stones ha vinto tutto con il Manchester City eppure, a 32 anni, ha ancora voglia di rimettersi in gioco. Ha scelto l’Italia e l’Inter come prima tappa all’infuori dei confini nazionali. Ecco il suo messaggio ai tifosi nerazzurri affidato ai social: “Ciao, nerazzurri! Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte dell’Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale, con una storia incredibile. L’accoglienza che ho ricevuto da tutte le persone che fanno parte del club e dai tifosi è stata senza parole. Sono davvero grato per la gentilezza, il supporto e l’affetto che ho già sentito. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti coloro che fanno parte della famiglia nerazzurra. Forza Inter!”

Foto: Sito Inter