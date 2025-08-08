Stones: “De Bruyne? Può continuare a sognare. L’Inter era ed è una superpotenza”

08/08/2025 | 11:20:12

John Stones spegnerà ben 10 candeline in maglia azzurra, disputando un’altra stagione al Manchester City. Il difensore, all’occorrenza vertice basso del centrocampo di Pep Guardiola, è intervenuto recentemente ai microfoni di Corriere dello Sport-Radio. Di seguito le sue parole: “De Bruyne? L’ho sentito pochi giorni fa: è felicissimo. Se mi aspetto scintille? Può continuare a cullare il bambino che è in lui, circondato dall’amore dei tifosi e dall’entusiasmo di una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Ci vediamo in Champions, amico!”. Sulla Champions vinta ai danni dell’Inter: “Molti credevano fosse facile, ma l’Inter era ed è una superpotenza, come ha dimostrato tornando in finale quest’anno. A Istanbul costruttore di gioco? Sì, Pep mi chiede quel lavoro, tanto filtro e anche il ricamo. Comunque, chi pensa che Guardiola sia solo interessato alle tattiche sbaglia di grosso”. Su Palermo-City: “Un’amichevole con 40.000 persone? Forse mai disputata, e sono un po’ emozionato. Ho sentito dire che i tifosi a Palermo sono incredibili. So che hanno una squadra di grande qualità, tifosi appassionati e che ambiscono alla Serie A”.

Foto: Instagram Premier

